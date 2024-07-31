Карпукас — о победе над «Ростовом»: «Могли забивать больше»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас подвел итоги матча против «Ростова» (1:0) в первом туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Мы могли забивать больше, но хорошо, что выиграли, набрали первые три очка в Кубке. Поздравляю болельщиков и нас всех. Желаю не останавливаться на этом. Я так понимаю у Самошникова не было офсайда. Был пассивный офсайд у Тикнизяна или у Сулейманова. Не знаю, как он действовал или мешал защитникам «Ростова», но судья поставил офсайд. Наше дело принять его и играть дальше. Мы не расстроились и продолжили играть в свой футбол», — цитирует Карпукаса Metaratings.

«Локомотив» с 3 очками возглавил группу B. В другом матче квартета «Химки» на своем поле примут «Оренбург». Матч пройдет 31 июля. Начало — в 16.00 по московскому времени.