Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Статьи Фото Видео Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 11:29

Карпукас — о победе над «Ростовом»: «Могли забивать больше»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас подвел итоги матча против «Ростова» (1:0) в первом туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Мы могли забивать больше, но хорошо, что выиграли, набрали первые три очка в Кубке. Поздравляю болельщиков и нас всех. Желаю не останавливаться на этом. Я так понимаю у Самошникова не было офсайда. Был пассивный офсайд у Тикнизяна или у Сулейманова. Не знаю, как он действовал или мешал защитникам «Ростова», но судья поставил офсайд. Наше дело принять его и играть дальше. Мы не расстроились и продолжили играть в свой футбол», — цитирует Карпукаса Metaratings.

«Локомотив» с 3 очками возглавил группу B. В другом матче квартета «Химки» на своем поле примут «Оренбург». Матч пройдет 31 июля. Начало — в 16.00 по московскому времени.

Источник: Metaratings
Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Артем Карпукас
1
0
Читайте также
Уроженец Иркутска взял бронзу на Олимпиаде
Софья Баранова рассказала о скандальных вечеринках фигуристов-юниоров
В Госдепе заявили о планах создать торговый маршрут в обход России и КНР
Соболев в тупике и не нужен «Зениту», Пиняева вынуждают стать красно-белым, новая цель Амарала — 19-летний узбек. Что происходит в «Спартаке» перед дерби с «Динамо»
Представлен интерьер российского электромобиля «Атом»
Названа стоимость самой дорогой однокомнатной квартиры в Москве
Популярное видео
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Краснодар» — ЦСКА: во сколько и где смотреть трансляцию матча Кубка России

Физрук, забивший первый гол в новом розыгрыше Кубка России рассказал о целях «Оргэнергостроя» в турнире

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости