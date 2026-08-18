«Родина» — «Оренбург»: Пуэбла оформил дубль за две минуты

Полузащитник «Оренбурга» Дамиан Пуэбла забил два гола за две минуты в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Родиной» — 4:1.

23-летний аргентинец, который вышел на замену во втором тайме, на 76-й минуте забил прямым ударом со штрафного с дальней дистанции. На 78-й минуте он оформил дубль после передачи полузащитника Дмитрия Рыбчинского.

Встреча проходит на «Арене Химки» в Химках и началась в 18.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Родина» — «Оренбург» можно в матч-центре «СЭ».