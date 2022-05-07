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Сегодня, 18:48

Кофрие: «Две победы подряд могут помочь «Спартаку» в полуфинале Кубка»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие рассказал, в каком состоянии команда походит к матчу 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Енисея».

«Могут ли две победы подряд помочь «Спартаку» в Кубке России? Да, конечно. С точки зрения уверенности, безусловно, лучше побеждать, чем проигрывать. Теперь нам надо сконцентрироваться на матче в среду», — заявил Кофрие.

Встреча Кубка пройдет 11 мая на «Открытие Банк Арене» и начнется в 19.30 (мск).

7 мая «Спартак» на выезде победил екатеринбургский «Урал» со счетом 3:1 в матче 28-го тура РПЛ. Эта победа стала второй подряд для красно-белых в чемпионате страны.

Источник: https://tass.ru/sport/14572561

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Сочи 0
1-й тайм

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
Максимилиано Кофрие
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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