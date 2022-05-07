Кофрие: «Две победы подряд могут помочь «Спартаку» в полуфинале Кубка»

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие рассказал, в каком состоянии команда походит к матчу 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Енисея».

«Могут ли две победы подряд помочь «Спартаку» в Кубке России? Да, конечно. С точки зрения уверенности, безусловно, лучше побеждать, чем проигрывать. Теперь нам надо сконцентрироваться на матче в среду», — заявил Кофрие.

Встреча Кубка пройдет 11 мая на «Открытие Банк Арене» и начнется в 19.30 (мск).

7 мая «Спартак» на выезде победил екатеринбургский «Урал» со счетом 3:1 в матче 28-го тура РПЛ. Эта победа стала второй подряд для красно-белых в чемпионате страны.