Мирзоян поделился ожиданиями от матча «Спартак» - «Енисей» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России

Советник президента РФС Александр Мирзоян поделился ожиданиями от матча 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Енисеем».

«Будет ли на «Спартак» давить груз ответственности? Команда две последние игры нормально провела, поэтому, если для них поставлена конкретная цель выиграть Кубок России, то, может быть, и будет сказываться груз ответственности. По последним двум матчам можно сказать, что команда выглядит уверенно, умеет собираться вовремя. Как говорится, перед финалом лучше проигрывать, но раз это и не финал, то все в порядке, и команда подходит к полуфинальной игре в хорошей форме.

Я не видел ни одного матча «Енисея», но наслышан, что это хорошая команда, которая и в ФНЛ, и в Кубке выглядит уверенно, «Рубин» с «Локомотивом» почти не заметил. Они стремятся в премьер-лигу, и очень интересно, окажутся ли в ней по итогу», — приводит слова Мирзояна Betonmobile.

Матч «Спартак» — «Енисей» состоится 11 мая. Начало — в 19:30 по московскому времени.