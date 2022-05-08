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Мирзоян поделился ожиданиями от матча «Спартак» - «Енисей» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Советник президента РФС Александр Мирзоян поделился ожиданиями от матча 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Енисеем».

«Будет ли на «Спартак» давить груз ответственности? Команда две последние игры нормально провела, поэтому, если для них поставлена конкретная цель выиграть Кубок России, то, может быть, и будет сказываться груз ответственности. По последним двум матчам можно сказать, что команда выглядит уверенно, умеет собираться вовремя. Как говорится, перед финалом лучше проигрывать, но раз это и не финал, то все в порядке, и команда подходит к полуфинальной игре в хорошей форме.

Я не видел ни одного матча «Енисея», но наслышан, что это хорошая команда, которая и в ФНЛ, и в Кубке выглядит уверенно, «Рубин» с «Локомотивом» почти не заметил. Они стремятся в премьер-лигу, и очень интересно, окажутся ли в ней по итогу», — приводит слова Мирзояна Betonmobile.

Матч «Спартак» — «Енисей» состоится 11 мая. Начало — в 19:30 по московскому времени.

Источник: https://betonmobile.ru/mirzoyan-o-spartak-enisey-nadeyus-spartak-otvetstvenno-podoydyot-k-etoy-igre

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⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико 1
Реал 0
2-й тайм

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Сочи 1
Матч завершен

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 1
Тоттенхэм Хотспур 1
Матч завершен

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
Футбол
ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
Александр Мирзоян
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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