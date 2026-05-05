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Судейство

5 мая, 11:19

Судья, отменивший гол Кордобы, не наказан. Буланов будет работать на дерби «Спартак» — ЦСКА

Александр Бобров
Шеф-редактор
Судья Евгений Буланов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сегодня департамент судейства и инспектирования РФС объявил судей, назначенных на финал Пути регионов и ответный матч финала Пути РПЛ Кубка России.

Функции резервного арбитра в ходе дерби «Спартак» — ЦСКА будет выполнять Евгений Буланов — тот рефери, кто отменил гол Джона Кордобы во встрече 28-го тура чемпионата России «Акрон» — «Краснодар». Это решение едва не стало причиной грандиозного скандала, оно могло повлиять на гонку за золотом.

Судьей матча «Спартак» — ЦСКА (6 мая) назначен Кирилл Левников, ВАРом — Сергей Карасев.

Игру «Краснодар» — «Динамо» (7 мая) судит Артем Чистяков, его ВАР — Артур Федоров.

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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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