Судья, отменивший гол Кордобы, не наказан. Буланов будет работать на дерби «Спартак» — ЦСКА

Сегодня департамент судейства и инспектирования РФС объявил судей, назначенных на финал Пути регионов и ответный матч финала Пути РПЛ Кубка России.

Функции резервного арбитра в ходе дерби «Спартак» — ЦСКА будет выполнять Евгений Буланов — тот рефери, кто отменил гол Джона Кордобы во встрече 28-го тура чемпионата России «Акрон» — «Краснодар». Это решение едва не стало причиной грандиозного скандала, оно могло повлиять на гонку за золотом.



Судьей матча «Спартак» — ЦСКА (6 мая) назначен Кирилл Левников, ВАРом — Сергей Карасев.



Игру «Краснодар» — «Динамо» (7 мая) судит Артем Чистяков, его ВАР — Артур Федоров.