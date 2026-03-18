Сперцян после разгромной победы «Краснодара» над ЦСКА: «Горжусь командой!»

Капитан и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян обратился к болельщикам после победы над ЦСКА в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра прошла 17 марта в Краснодаре и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. «Быки» по сумме двух матчей (первая игра — 1:3) вышли в финал Пути РПЛ.

«Горжусь командой! Очень рад, что смогли подарить вам эту важную победу вчера. Спасибо каждому за поддержку на стадионе», — написал Сперцян в своем Telegram-канале.

В финале Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» сыграет с победителем противостояния между московским «Динамо» и «Спартаком» (первый матч — 5:2).

Подписывайся на канал «СЭ» в Max