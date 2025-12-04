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КДК РФС оштрафовал ЦСКА за поведение болельщиков в Кубке России на 45 тысяч, «Спартак» — на 30 тысяч

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Глава контрольно-дисциплинарного комитета КДК РФС Артур Григорьянц объявил о санкциях за поведение болельщиков в матчах FONBET Кубка России ЦСКА — «Динамо» Махачкала (1:3), «Локомотив» — «Спартак» Москва (3:2) и «Динамо» Москва — «Зенит» (0:1).

— Болельщики ЦСКА скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи. Штраф — 45 тысяч. Челестини и Эспозито — по 10 тысяч за выход за пределы технической зоны. Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения. Штраф — 30 тысяч рублей. Болельщики «Зенита» использовали шумовую петарду. Штраф — 10 тысяч. Также они скандировали оскорбительные выражения — 50 тысяч. «Динамо» оштрафовали за это же на 25 тысяч.

Также Григорьянц объявил о штрафах за поведение болельщиков в матче «КАМАЗ» — «Крылья Советов».

— На 57-й минуте матча болельщик «Крыльев Советов» использовал пиротехническое изделие. Он был передан сотрудникам МВД. За использование и бросание пиротехники «Крылья» оштрафованы на 200 тысяч. Болельщики «Крыльев Советов» оштрафованы на 5 тысяч рублей за оскорбительные выражения. «Крылья» за это же — на 10 тысяч.

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Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК КАМАЗ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Артур Григорьянц
КДК
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