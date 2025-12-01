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КДК накажет «Спартак», «Зенит», «Динамо» и ЦСКА за оскорбительные выражения болельщиков

Микеле Антонов
Корреспондент

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке заседания по итогам матчей FONBET Кубка России.

«ЦСКА — «Динамо» Махачкала: болельщики армейцев скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи. Выход за пределы технической зоны главного тренера ЦСКА Фабио Челестини и тренера Манеля Экспосито.

«Локомотив» — «Спартак»: болельщики красно-белых скандировали оскорбительные выражения.

«КАМАЗ» — «Крылья Советов»: болельщики «КАМАЗА» скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения. Болельщик самарцев использовал и бросил пиротехническое изделие — дымовую шашку.

«Динамо» — «Зенит»: болельщики «Зенита» использовали шумовую петарду и скандировали оскорбительные выражения в адрес «Динамо». Болельщики московского клуба скандировали оскорбительные выражения в адрес «Зенита», — сказал Григорьянц «СЭ».

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Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК КАМАЗ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Артур Григорьянц
КДК
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