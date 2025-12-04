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Баринов оштрафован на 100 тысяч рублей за поведение после матча со «Спартаком»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц сообщил о решении оштрафовать полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова за оскорбительное поведение после матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России со «Спартаком» (2:3).

— Из открытых источников мы рассмотрели дисциплинарное нарушение, которое совершил после матча Кубка России Дмитрий Баринов. Направляясь в подтрибунное помещение, он остановился у трибуны и, обращаясь к зрителям, произнес оскорбительное выражение. Баринов принял участие в заседании по видеоконференцсвязи (ВКС).

Баринов признал, что не сдержался, что были в его речи оскорбления и нецензурная лексика. Говорил он это, по его словам, людям в атрибутике «Спартака», которые показывали ему оскорбительные жесты.

За оскорбительное поведение в адрес иных лиц, которое не повлекло удаления, КДК оштрафовал Баринова на 100 тысяч рублей.

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Дмитрий Баринов
Кубок России
РФС
ФК Локомотив (Москва)
Артур Григорьянц
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