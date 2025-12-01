КДК накажет Баринова за инцидент с болельщиками после матча со «Спартаком»
Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о повестке заседания по итогам ответного матча 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» (2:3).
«Рассмотрим оскорбительное поведение футболиста «Локомотива» Дмитрия Баринова по окончании матча. Он приглашен на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».
Ранее в «Локомотиве» сообщили «СЭ», что болельщики демонстрировали оскорбительный жест (средний палец) в адрес футболиста.
Железнодорожники по сумме двух матчей уступили «Спартаку» со счетом 3:6 (1:3, 2:3). «Локомотив» во втором этапе четвертьфинала пути регионов сыграет с тульским «Арсеналом».
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12 сен 15:20
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