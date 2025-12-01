КДК накажет Баринова за инцидент с болельщиками после матча со «Спартаком»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о повестке заседания по итогам ответного матча 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» (2:3).

«Рассмотрим оскорбительное поведение футболиста «Локомотива» Дмитрия Баринова по окончании матча. Он приглашен на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».

Ранее в «Локомотиве» сообщили «СЭ», что болельщики демонстрировали оскорбительный жест (средний палец) в адрес футболиста.

Железнодорожники по сумме двух матчей уступили «Спартаку» со счетом 3:6 (1:3, 2:3). «Локомотив» во втором этапе четвертьфинала пути регионов сыграет с тульским «Арсеналом».