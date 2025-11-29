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FONBET в рамках акции для VIP-клиентов раздал фрибеты и билеты на топ-события Кубка России и КХЛ

ЦСКА.
«Локомотив» — «Спартак».
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На прошедшей неделе букмекерская компания FONBET в очередной раз провела классную акцию для клиентов своей VIP-программы. Всем участникам были предложены в подарок на выбор фрибеты или билеты на топовые футбольные и хоккейные матчи в рамках программы лояльности.

Участникам VIP-программы были доступны в общем количестве около 3 000 билетов на матчи FONBET Кубка России: ЦСКА — «Динамо» (Махачкала), «Локомотив» — «Спартак», «Динамо» (Москва) — «Зенит», а также на игру регулярного чемпионата FONBET КХЛ «Динамо» (Москва) — «Локомотив». Отметим, что первые 100 билетов на хоккейный матч клиенты разобрали всего за пять минут!

«Локомотив» — «Спартак».

По итогам акции 40% участников выбрали с комфортом провести время на спортивных аренах.

Кроме этого, FONBET регулярно организовывает для пользователей своей программы лояльности эксклюзивные туры на топовые европейские футбольные матчи. Только в этом году VIP-клиенты первого букмекера побывали на финале Лиги чемпионов в Германии, Суперкубке УЕФА в Италии, матчах квалификации ЧМ-2026 в Армении и Грузии, а также эль-класико в Испании.

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18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

АРХИВ

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