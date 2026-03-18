Пономарев о Челестини: «Пару игр еще можно потерпеть, но, возможно, стоит принимать уже радикальные меры»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» высказался о будущем главного тренера команды Фабио Челестини.

«Зато Челентано, который Челестини, все время хвалит игроков после матча. Да за что тут хвалить? Футболисты из-за этого не видят недостатков в себе. После сборов были совсем другие ожидания. Я переживал лишь за то, что большая конкуренция может пойти во вред. Челестини может запутаться в игроках. Не будет понимания кого ставить и в какой футбол играть. Лавка не должна быть такой длинной, какая у него сейчас. Игры после рестарта вообще никакой нет.

Прогресса нет. Пару игр еще можно потерпеть, но, возможно, стоит принимать уже радикальные меры. Есть же у нас Игнашевич, который без дела болтается. Он сделал классную Балтику до этого», — сказал Пономарев «СЭ».

ЦСКА после поражения от «Краснодара» в 1/2 финала Пути РПЛ со счетом 3:5 по сумме двух встреч продолжит борьбу за FONBET Кубок России в Пути регионов, где сыграет с победителем матча «Крылья Советов» — «Локомотив».

После 21 тура армейцы с 36 очками идут пятыми в турнирной таблице РПЛ.

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