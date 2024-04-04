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Канищев: «С выходом у «Зенита» основных футболистов все встало на свои места»

Алина Савинова
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Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев прокомментировал победу сине-бело-голубых над «Спартаком» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (2:1).

«Зенит» вышел играть сначала шаляй-валяй. Игроки не сразу вспомнили, что надо делать, такое впечатление, что не размялись. «Спартак», наоборот, включил полные обороты, взял под контроль мяч, игру — то, что и должен был делать. Но, забив мяч, москвичи испугались удачи, которая шла в руки. Перестали играть. «Зенит» с выходом основных футболистов перевернул ход матча. Все встало на свои места», — приводит «РБ Спорт» слова Канищева.

Ответная игра между командами пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 17 апреля.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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