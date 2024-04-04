Медведев — о попытке нарушить его ритуал с мячом перед матчем «Зенита» и «Спартака»: «Не на того напал»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался об эпизоде перед первым матчем 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России со «Спартаком».

Перед игрой Медведев наносил удары по мячам, отправляя их в центральный круг. В один момент человек в куртке с эмблемой «Спартака» решил нарушить его ритуал и выбил мяч из-под ног главы «Зенита». Однако позже ритуал был исполнен.

«Не на того напал. И габариты не те», — приводит «Спорт День за Днем» слова Медведева.

«Зенит» одержал победу над «Спартаком» со счетом 2:1 в этой встрече. Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 7 апреля.