Рианчо — о критике Абаскаля в адрес игроков «Спартака»: «В Испании говорят: «Грязные тряпки стирают дома»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова Гильермо Абаскаля, раскритиковавшего игроков московского клуба за недостаток самоотдачи в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита» (1:2).

Игра между командами прошла 3 апреля на «Лукойл Арене». У красно-белых гол забил Манфред Угальде. Гости ответили дублем Педро.

«Тренер может говорить своим игрокам все, что он думает, если у него есть для этого причины. В Испании говорят: «Грязные тряпки стирают дома». Я за это! Я считаю, что критиковать своих игроков следует лично, оставляя внешнюю критику болельщикам или прессе», — сказал Рианчо «СЭ».

Ответный матч «Зенита» и «Спартака» состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».