Иванов рассудит ответный матч финала пути РПЛ Кубка России между «Уралом» и ЦСКА
Судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым обслужит ответный матч финала пути РПЛ Кубка России между «Уралом» и ЦСКА, сообщается на сайте РФС.
Его помощниками будут Валерий Данченко и Алексей Лунев, резервным арбитром выступит Алексей Сухой, за систему видеоассистента рефери (ВАР) будут отвечать Виталий Мешков и Андрей Веретешкин.
Ответная встреча за выход в Суперфинал Кубка России между «Уралом» и ЦСКА пройдет 3 мая в Екатеринбурге. Первая встреча завершилась со счетом 1:1.
Источник: https://rfs.ru/
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