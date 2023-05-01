Иванов рассудит ответный матч финала пути РПЛ Кубка России между «Уралом» и ЦСКА

Судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым обслужит ответный матч финала пути РПЛ Кубка России между «Уралом» и ЦСКА, сообщается на сайте РФС.

Его помощниками будут Валерий Данченко и Алексей Лунев, резервным арбитром выступит Алексей Сухой, за систему видеоассистента рефери (ВАР) будут отвечать Виталий Мешков и Андрей Веретешкин.

Ответная встреча за выход в Суперфинал Кубка России между «Уралом» и ЦСКА пройдет 3 мая в Екатеринбурге. Первая встреча завершилась со счетом 1:1.