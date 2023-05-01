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Сегодня, 12:51

Иванов рассудит ответный матч финала пути РПЛ Кубка России между «Уралом» и ЦСКА

Виктория Кравченко
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Сергей Иванов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым обслужит ответный матч финала пути РПЛ Кубка России между «Уралом» и ЦСКА, сообщается на сайте РФС.

Его помощниками будут Валерий Данченко и Алексей Лунев, резервным арбитром выступит Алексей Сухой, за систему видеоассистента рефери (ВАР) будут отвечать Виталий Мешков и Андрей Веретешкин.

Ответная встреча за выход в Суперфинал Кубка России между «Уралом» и ЦСКА пройдет 3 мая в Екатеринбурге. Первая встреча завершилась со счетом 1:1.

Источник: https://rfs.ru/
Кубок России
Сергей Иванов (судья)
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
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3
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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