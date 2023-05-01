Ранджелович заявил, что «Урал» хочет выиграть Кубок России

Нападающий «Урала» Лазар Ранджелович признался, что хочет вместе с уральской командой выиграть FONBET Кубок России.

«Конечно, мы бы хотели сыграть в финале и выиграть Кубок России. Надеюсь, у нас получится сделать это. У нас хорошие шансы на этот трофей. Впереди матч против ЦСКА, будем готовиться. Мы играем дома, наши болельщики придадут нам сил и уверенности», — приводит «РБ Спорт» слова Ранджеловича.

3 мая «Урал» сыграет с ЦСКА в рамках ответного матча финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Начало — в 17.00 по московскому времени. Первая игра между командами завершилась ничьей (1:1).