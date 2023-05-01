Защитник «Акрона» Ходжаниязов: «Спартак» ничем не удивил»

Защитник «Акрона» Джамалдин Ходжаниязов в интервью «РБ Спорт» высказался о победном матче FONBET Кубка России против «Спартака» (2:1).

— Если в матче с «Динамо» вы больше перетерпели, то со «Спартаком» смотрелись не хуже. Ожидали от себя такой уровень?

— Мы хорошо подготовились и с первых минут начали играть в свой футбол, были лучше красно-белых именно по игре. Получалось все, что мы тренировали. Сказался фактор домашнего поля, думаю. С «Динамо» было не совсем так, но в Кубке имеет значение лишь результат.

— «Спартак» чем-то удивил?

— Нет. У них не получилось нас удивить. Если бы «Спартак» удивил, то результат был бы другой. Мы тщательно подготовились к игре, разобрали действия соперника, поэтому никакого удивления не было.

— Не было ощущения, что москвичи приехали на матч с недонастроем?

— Сто процентов этого не было. Наоборот, видно было, что ребята из «Спартака» с первых минут вышли заряженные. Для них Кубок — такой же важный трофей, как и чемпионат.

3 мая команда Евгения Калешина сыграет в гостях против «Краснодара» за выход в суперфинал Кубка.