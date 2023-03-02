Иванов о жеребьевке Кубка России: «Рады, что нашим соперником станет именно «Спартак»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал результаты жеребьевки полуфинальных матчей пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Мы рады тому, что нашим соперником станет именно «Спартак», — цитирует пресс-служба клуба Иванова. — Зрители в Екатеринбурге смогут лишний раз посмотреть на самую популярную команду страны. К тому же на кубковых матчах паспорт болельщика не нужен. И важный момент: домашняя игра со «Спартаком» пройдет в апреле, когда на Урале будет уже вполне футбольная погода».

Полуфиналы Пути РПЛ пройдут в формате двух матчей: первые состоятся с 14 по 16 марта, вторые — с 4 по 6 апреля.