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Сегодня, 17:07

Главный тренер ЦСКА Федотов: «12 марта будет хорошая возможность изучить соперника»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал результаты жеребьевки полуфиналов Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Армейцы сыграют в матче 1/2 финала Кубка России против «Крыльев Советов».

«В Кубке на любой стадии к каждому сопернику надо относиться с уважением. «Крылья Советов» в двухматчевом противостоянии выбили московское «Динамо». 12 марта мы с ними играем в чемпионате, будет хорошая возможность соперника изучить и лучше подготовиться. Как у нас, так и у них. Думаю, нас ждет очень интересное противостояние. Они будут возвращаться домой, а мы поедем на выезд, в этом плане окажемся в совершенно равных условиях. Что касается «Зенита», у них будет кубковая игра в те же даты. На это нет смысла даже обращать внимания», — приводит слова Федотова пресс-служба ЦСКА.

Полуфиналы Пути РПЛ пройдут в формате двух матчей: первые состоятся с 14 по 16 марта, вторые — с 4 по 6 апреля.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
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