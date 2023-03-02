Главный тренер ЦСКА Федотов: «12 марта будет хорошая возможность изучить соперника»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал результаты жеребьевки полуфиналов Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Армейцы сыграют в матче 1/2 финала Кубка России против «Крыльев Советов».

«В Кубке на любой стадии к каждому сопернику надо относиться с уважением. «Крылья Советов» в двухматчевом противостоянии выбили московское «Динамо». 12 марта мы с ними играем в чемпионате, будет хорошая возможность соперника изучить и лучше подготовиться. Как у нас, так и у них. Думаю, нас ждет очень интересное противостояние. Они будут возвращаться домой, а мы поедем на выезд, в этом плане окажемся в совершенно равных условиях. Что касается «Зенита», у них будет кубковая игра в те же даты. На это нет смысла даже обращать внимания», — приводит слова Федотова пресс-служба ЦСКА.

Полуфиналы Пути РПЛ пройдут в формате двух матчей: первые состоятся с 14 по 16 марта, вторые — с 4 по 6 апреля.