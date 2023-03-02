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Максим Деменко: «Зенит» сильнее «Динамо» как команда»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Зенита» Максим Деменко прокомментировал результаты жеребьевки второго этапа четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

По итогам жеребьевки «Зенит» сыграет с «Динамо».

«Зенит», в любом случае, фаворит. Я посмотрел игру «Динамо» с «Крыльями Советов» и, честно сказать, увидел, что «Крылья» более организованно и интересно играют, чем «Динамо». И, конечно, матч с «Зенитом» для динамовцев будет тяжелым. «Зенит» даже больше сильнее как команда, нежели по индивидуальностям», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

Игра между «Зенитом» и «Динамо» пройдет 14-16 марта, точная дата будет определена позже.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/02/19871659.shtml
Максим Деменко
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