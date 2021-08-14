Игрок ЦСКА Бохинен о жеребьевке Кубка: «Не знаю, где Липецк и Ижевск, но к играм надо отнестись серьезно»

Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен прокомментировал итоги жеребьевки элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России.

«Не думаю, что имеет большое значение, кто нам достался. Нам надо сосредоточиться на себе и показать хорошую игру. Если это получится, у нас будут хорошие шансы выиграть оба матча. Обе игры будут на выезде? Это не является проблемой. Надо серьезно отнестись к матчам, сосредоточиться на 100 процентов, как и ко всем играм. Тогда у нас будут хорошие шансы пройти дальше. Знаю ли, где находятся Липецк и Ижевск? Не слышал об этих городах, не знаю, где они находятся. Но мне нравится путешествовать по России и открывать для себя новые города», — приводит пресс-служба армейцев слова Бохинена.

По итогам жеребьевки элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России ЦСКА попал в одну группу с липецким «Металлургом» и ижевским «Зенитом». В сентябре армейцы встретятся с «Металлургом», а в октябре — с «Зенитом». Точные даты игр будут определены позднее.