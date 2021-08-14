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Игрок ЦСКА Бохинен о жеребьевке Кубка: «Не знаю, где Липецк и Ижевск, но к играм надо отнестись серьезно»

11:58
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Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен прокомментировал итоги жеребьевки элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России.

«Не думаю, что имеет большое значение, кто нам достался. Нам надо сосредоточиться на себе и показать хорошую игру. Если это получится, у нас будут хорошие шансы выиграть оба матча. Обе игры будут на выезде? Это не является проблемой. Надо серьезно отнестись к матчам, сосредоточиться на 100 процентов, как и ко всем играм. Тогда у нас будут хорошие шансы пройти дальше. Знаю ли, где находятся Липецк и Ижевск? Не слышал об этих городах, не знаю, где они находятся. Но мне нравится путешествовать по России и открывать для себя новые города», — приводит пресс-служба армейцев слова Бохинена.

По итогам жеребьевки элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России ЦСКА попал в одну группу с липецким «Металлургом» и ижевским «Зенитом». В сентябре армейцы встретятся с «Металлургом», а в октябре — с «Зенитом». Точные даты игр будут определены позднее.

Дополнительная информация:

https://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/kubok-rossii/armeytsy-sygrayut-s-metallurgom-i-izhevskim-zenitom-v-kubke-rossii/

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Иван Торопцев все материалы автора

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России — элитный групповой раунд 2021 / 2022 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры