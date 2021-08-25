РФС запустил передачу о Кубке России с Виктором Гусевым

Российский футбольный союз представил новую программу о БЕТСИТИ Кубке России, которую будет вести известный комментатор Виктор Гусев.

Гусев в 10-минутных выпусках будет рассказывать о каждой стадии турнира, делиться любопытными фактами и обсуждать самые резонансные события.

Программа «Кубок России с Виктором Гусевым» будет выходить на «Авторадио», первый выпуск — сегодня, в 21.50 (мск).

13 августа состоялась жеребьевка элитного группового раунда Кубка, где 33 команды из РПЛ, ФНЛ и ФНЛ-2 были распределены в 11 групп. Изучить состав групп можно по этой ссылке.