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РФС запустил передачу о Кубке России с Виктором Гусевым

11:12

Российский футбольный союз представил новую программу о БЕТСИТИ Кубке России, которую будет вести известный комментатор Виктор Гусев.

Гусев в 10-минутных выпусках будет рассказывать о каждой стадии турнира, делиться любопытными фактами и обсуждать самые резонансные события.

Программа «Кубок России с Виктором Гусевым» будет выходить на «Авторадио», первый выпуск — сегодня, в 21.50 (мск).

13 августа состоялась жеребьевка элитного группового раунда Кубка, где 33 команды из РПЛ, ФНЛ и ФНЛ-2 были распределены в 11 групп. Изучить состав групп можно по этой ссылке.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/214181

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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