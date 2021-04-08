Губернатор Дюмин прокомментировал возможные перестановки в «Арсенале»

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин после поражения «Арсенала» в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России от ЦСКА (1:2) отметил, что в его задачи не входит смена кадров клубе.

— Никаких кадровых перестановок не планируется?

— Есть тренерский штаб и руководство клуба, которые должны делать определенные выводы. Это не моя задача.

Тула выбыла из розыгрыша Кубка, а в Тинькофф РПЛ занимает 14-е место, в зоне стыковых матчей.

(Севастиан Терлецкий)