Губернатор Дюмин прокомментировал возможные перестановки в «Арсенале»
22:04
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин после поражения «Арсенала» в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России от ЦСКА (1:2) отметил, что в его задачи не входит смена кадров клубе.
— Никаких кадровых перестановок не планируется?
— Есть тренерский штаб и руководство клуба, которые должны делать определенные выводы. Это не моя задача.
Тула выбыла из розыгрыша Кубка, а в Тинькофф РПЛ занимает 14-е место, в зоне стыковых матчей.
(Севастиан Терлецкий)
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/4 финала, жеребьевка, пары, расписание матчей, результаты игр, новости, обзоры
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