Губернатор Тульской области прокомментировал слухи об отставке руководства «Арсенала»

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин после поражения «Арсенала» в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России от ЦСКА (1:2) прокомментировал слухи об отставке руководства тульского клуба.

— Вне зависимости от результатов, говорят, почти все руководство клуба оставит свои посты...

— А кто говорит? Про меня говорят, что я буду на одной должности, на второй должности... Если вы на основании этих слов делаете выводы, то у нас в стране будет бардак, в спорте будет бардак и в мире.

— В Telegram-каналах писали об этом.

— Там пишут такие вещи, что лучше вам не читать. Чтобы сохранить вашу психику и определенные мужские достоинства. Меньше там читайте. Есть определенные вещи, которые могут там вас сбить с пути правильного.

(Севастиан Терлецкий)