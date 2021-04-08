Губернатор Тульской области прокомментировал слухи об отставке руководства «Арсенала»
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин после поражения «Арсенала» в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России от ЦСКА (1:2) прокомментировал слухи об отставке руководства тульского клуба.
— Вне зависимости от результатов, говорят, почти все руководство клуба оставит свои посты...
— А кто говорит? Про меня говорят, что я буду на одной должности, на второй должности... Если вы на основании этих слов делаете выводы, то у нас в стране будет бардак, в спорте будет бардак и в мире.
— В Telegram-каналах писали об этом.
— Там пишут такие вещи, что лучше вам не читать. Чтобы сохранить вашу психику и определенные мужские достоинства. Меньше там читайте. Есть определенные вещи, которые могут там вас сбить с пути правильного.
(Севастиан Терлецкий)
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