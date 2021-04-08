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Дмитрий Парфенов о матче с ЦСКА: «Никогда не комментирую судейство, но...»

21:59
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Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфенов дал понять, что он недоволен судейством матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА (1:2).

«Все видели, что ребята отдали все силы, — сказал Парфенов в эфире канала «Матч премьер». — Никогда не комментирую такие вещи, но когда сначала второго тайма оставляют вдесятером... После этого играть непросто. Эта команда (ЦСКА — Прим. «СЭ») может справляться сама.

Хочу поблагодарить свою команду за характер. Никогда не сомневался, что он у нее есть. Команда вдесятером не бросила игру, сражалась, билась за результат. А стандарты — это часть футбола, соперник также со стандарта сравнял».

В составе хозяев отличился Евгений Луценко, который затем был удален. У гостей забивали Вадим Карпов и Мариу Фернандес.

Арсенал Т — ЦСКА

 

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/4 финала, жеребьевка, пары, расписание матчей, результаты игр, новости, обзоры




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