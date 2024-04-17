Гранат оценил шансы «Динамо» на победу в Кубке России

Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат в разговоре с «СЭ» поделился мнением о шансах бело-голубых в FONBET Кубке России после победы команды над «Оренбургом» (4:2) в матче первого этапа полуфинальной стадии Пути регионов.

«Шанс 50 на 50 на то, что команда сможет пройти дальше. Смотря, какая будет жеребьевка, и где будет проходить матч: на выезде или дома. Я считаю, что у «Динамо» очень хорошие шансы на проход дальше», — сказал Гранат «СЭ».

«Динамо» прошло в следующую стадию Кубка России, где сыграет против проигравшей команды в 1/2 финала Пути РПЛ. «Оренбург» покидает турнир.

Денис Сафронов