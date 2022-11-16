Ульяновская «Волга» выиграла у «Кубани» в большинстве и вышла в плей-офф Кубка России

Ульяновская «Волга» обыграла «Кубань» на выезде в матче 6-го раунда пути регионов Кубка России — 2:1.

У гостей отличились Денис Рахманов и Даниил Арсентьев, единственный гол хозяев на счету Нури Абдокова.

«Кубань» завершила матч в меньшинстве — на 89-й минуте красную карточку получил нападающий команды из Краснодара Алексей Щеткин.

«Волга» вышла в основной раунд плей-офф Кубка России, в котором сыграет против одного из клубов РПЛ, занявшего третье место в своей группе пути РПЛ Кубка страны.