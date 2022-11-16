Футбол
Кубок России
Новости
Путь РПЛ. Групповой раунд Путь регионов Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 20:02

Ульяновская «Волга» выиграла у «Кубани» в большинстве и вышла в плей-офф Кубка России

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Ульяновская «Волга» обыграла «Кубань» на выезде в матче 6-го раунда пути регионов Кубка России — 2:1.

У гостей отличились Денис Рахманов и Даниил Арсентьев, единственный гол хозяев на счету Нури Абдокова.

«Кубань» завершила матч в меньшинстве — на 89-й минуте красную карточку получил нападающий команды из Краснодара Алексей Щеткин.

«Волга» вышла в основной раунд плей-офф Кубка России, в котором сыграет против одного из клубов РПЛ, занявшего третье место в своей группе пути РПЛ Кубка страны.

Кубок России. Путь регионов. 6-й раунд
16 нояб, 18:00. Кубань (Краснодар)
Кубань
1:2
Волга Ул

Футбол
Кубок России
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Кубань
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
«Это вмешательство политики в спорт». Президенту Паралимпийского комитета России отказали в визе в Германии
Ушел из жизни автор уникального рекорда. Форвард сборной СССР забил 8 голов в одном матче
Делегацию из Москвы на саммите G20 встретили с обновленной картой России
В конгрессе США обвинили Украину в убийстве мирных жителей Польши
Американский генерал Милли предрек замедление темпов боевых действий на Украине зимой
В Пентагоне раскрыли предварительные данные об упавшей в Польше ракете
Материалы сюжета: Кубок России: групповой турнир РПЛ и отбор регионов
Семак: «Думаю, количество игроков у «Факела» больше, чем у нас»
Семак оценил новый формат Кубка России
Семак: «Малком забил важный мяч — это добавило эмоций, сил и уверенности в действия наших футболистов»
Малкому хватило 25 секунд, чтобы втащить «Зенит» в кубковую весну. «Факел» — за бортом плей-офф
«Факел» — «Зенит»: дубль Малкома принес победу питерцам. Онлайн-трансляция
«Факел» — «Зенит»: вышедший на замену Малком открыл счет в матче
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дубль Малкома принес «Зениту» победу над «Факелом» в Кубке России

Семак: «Малком забил важный мяч — это добавило эмоций, сил и уверенности в действия наших футболистов»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости