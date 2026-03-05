Карседо: «Спартак» допустили ошибки в матче с «Динамо». И я первый человек, который за это ответственен»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо взял на себя ответственность за ошибки команды в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Динамо» (2:5).

— Какие выводы вы уже сделали из этого поражения?

— Нам надо проанализировать игру. Мы понимали, что соперник сильный. Мы относимся с уважением к «Динамо», которое играет в атакующий футбол. Но мы допустили ошибки. И я первый человек, который за это ответственен.

Пару замен мы сделали по сравнению с матчем с «Сочи». У нас было на один день меньше, но мы не будем искать оправданий. Сейчас надо восстановиться и подготовиться к предстоящим играм. Мы верим, что сможем пройти «Динамо».

— У вас уже семь пропущенных мячей...

— Я согласен, что мы много пропускаем, должны играть на ноль. У нас есть качества, чтобы забивать. Но если столько пропускаешь победить сложно. Я думаю, также нам надо работать над стандартами.

— Почему заменили Сауся?

— Было несколько причин. Мы не хотели рисковать, так как у него была желтая. И мы хотели добавить свежести.

Ответная игра между «Динамо» и «Спартаком» в Кубке России состоится 18 марта на «Лукойл Арене» в Москве.

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