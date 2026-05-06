«Спартак» победил ЦСКА и вышел в суперфинал Кубка России

«Спартак» обыграл ЦСКА в финале Пути регионов FONBET Кубка России-2025/26 — 1:0. Встреча прошла на «Лукойл Арена».

Единственный гол в матче забил Руслан Литвинов на 10-й минуте игры.

После перерыва вместо нападающего Лусиано Гонду у ЦСКА на поле вышел Кирилл Глебов, однако в концовке матча армейцам пришлось делать обратную замену. Вместо Глебова, получившего повреждение, вышел Имран Фиров.

На 68-й минуте матча главный арбитр матча Кирилл Левников отменил красную карточку полузащитника ЦСКА Ивана Облякова после подсказки ВАР.

«Спартак» вышел в суперфинал Кубка России. За титул красно-белые поборются с «Краснодаром» или «Динамо» (0:0 в первом матче, ответная игра — 7 мая в Краснодаре).

FONBET Кубок России. Путь регионов. Финал.

06 мая, 20:00. Лукойл Арена (Москва)

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