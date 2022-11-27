Галактионов объяснил, почему смотрел кубковый матч с «Нижним Новгородом» с трибуны

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил, почему не находился на скамейке во время матча Кубка России против «Нижнего Новгорода» (3:1).

— Тот факт, что вы сегодня были не на скамейке, это дань уважения «Нижнему» или есть другая причина?

— Можно сказать о совокупности многих факторов. Когда мы думали об этом, то поняли, что самое главное, чтобы эмоциональная составляющая не превалировала в этой ситуации. Еще раз говорю о том, что мало дней между клубами прошло. Сверху, опять же, очень хорошо видна картинка. Но оперативное управление было ежеминутно, ежесекундно, и до матча, и в перерыве, и сейчас сказали команде слова. Естественно, это только один матч. Так мы не хотим больше. И в дальнейшем каждый раз команда должна чувствовать импульс тренера. Должна быть определенная взаимосвязь.

— Это был последний официальный матч в этом году. Наступает полноценное межсезонье. Есть ли определенные планы уже на эту работу?

— Десятого января команда соберется, пройдет медосмотр, на следующий день будет уже вылет на сборы. Сборы пройдут в Эмиратах. Подробный план уже подготовлен для определенной работы. С контрольными матчами тоже, сейчас выбираются соперники. Наш тренерский штаб уже подготовил индивидуальные программы тренировок для игроков на время отпуска. Именно по физической подготовке. Речь про ту втягивающую работу, чтобы они провели ее в отпуске. А уже непосредственно с первого дня мы приступим к полному объему той работы, которая будет запланирована.