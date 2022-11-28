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Сегодня, 00:24

Хазов — о поражении от «Локомотива»: «Встречались немного с другой командой, нежели видели летом и осенью»

Иван Шитик
Корреспондент
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Исполняющий обязанности главного тренера «Нижнего Новгорода» Антон Хазов подвел итоги матча Кубка России с «Локомотивом» (1:3).

«Локомотив» заслуженно победил. Но, на мой взгляд, сегодня мы встречались немного с другой командой, нежели видели летом и осенью. Она меняется в лучшую сторону и меняется очень быстро.

Начали неплохо, но пропустили простые голы в первом тайме. Сказалась вынужденная замена Масоэро. В перерыве говорили ребятам, что не всё потеряно, что мы вытаскивали уже в этом сезоне игры со счета 0:2. Во втором тайме пошли вперед, однако стали пропускать быстрые ответные атаки. До этого матча всё было в наших руках, но в итоге имеем то, что имеем.

До 8 января команда будет находиться в отпуске, а после новогодних праздников мы начнем подготовку к весенней части сезона», — приводит слова тренера сайт «Нижнего».

«Локомотив» набрал 11 очков и заняло второе место в группе А, что дает право прямого попадания в плей-офф Пути РПЛ. «Нижний Новгород» опустился на третье место (10 очков) и попал в плей-офф Пути регионов.

Источник: https://fcnn.ru/nn-info/news/team/86171/
Антон Хазов
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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