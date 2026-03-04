Мусаев — о судействе в матче с ЦСКА: «Непозволительно давать такие желтые карточки»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение от ЦСКА (1:3) в первом матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России и поделился мнением о судействе.

На 72-й минуте защитник Джованни Гонсалес получил вторую желтую карточку и покиунл поле.

— Не все получилось, не получился прессинг. 20 минут играли в меньшинстве. Это непозволительно — давать такие желтые карточки. Понимаю, что с нового года будет судейство другое. Но давайте играть честно.

— Почему мы чаще говорим о судействе, чем о футболе?

— Вопрос не ко мне. Я сказал о судействе все, что я хотел. Нарисовал ее арбитр. Это не проблемы Козлова, — сказал Мусаев на пресс-конференции.

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