ЦСКА — «Краснодар»: видео голов матча Кубка России

ЦСКА дома обыграл «Краснодар» в первом матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 3:1. Игра проходила на «ВЭБ Арене» в Москве.

Счет в матче открыли гости — гол на 22-й минуте забил Мозес Кобнан. Хозяева отличились трижды во втором тайме. На 54-й минуте гол забил Кирилл Глебов, спустя 14 минут — Данил Круговой. В концовке встречи окончательный счет установил Матеус Алвес.

22-я минута. Кобнан — 0:1

54-я минута. Глебов — 1:1

68-я минута. Круговой — 2:1

90+3-я минута. Алвес — 3:1