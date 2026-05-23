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Тренер «Краснодара» Мусаев — о суперфинале Кубка России со «Спартаком»: «Шансы 50 на 50»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил шансы команды на победу в суперфинале FONBET Кубка России со «Спартаком».

«Это финал. Большой ажиотаж. «Спартак» в хорошей форме, мы тоже показываем хорошую игру. У нас есть мечта завоевать Кубок, и мы сделаем все возможное. Считаю, что шансы 50 на 50.

Дисквалифицирован Черников, все остальные прилетели, все готовы», — сказал Мусаев.

Матч пройдет в воскресенье, 24 мая, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 18.00 по московскому времени.

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