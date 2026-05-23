Сперцян — о суперфинале Кубка России против «Спартака»: «Закончить сезон без трофея будет преступлением»

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал предстоящий суперфинал FONBET Кубка России против «Спартака».

— Завтра большой день и большая игра. Настрой боевой, ждем завтрашнего матча. Не буду выделять качества «Спартака». Хороший клуб и команда.

— Как «Краснодар» изменился с 2023-го?

— Не хочу копаться в прошлом, поменялся сильно.

— Закончить сезон без трофея будет преступлением?

— Конечно, но уже можно гордиться командой. Проводим отличную работу, вместе с тренерским штабом боремся за самые высокие места. Дай бог, все получится в завтрашнем матче. Надеюсь, победа будет за нами, — сказал футболист на пресс-конференции.

Встреча между командами пройдет 24 мая на стадионе «Лужники» и начнется в 18.00 по московскому времени.

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