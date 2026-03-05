Дерби «Динамо» и «Спартака» в Кубке России посетили 23 385 зрителей

На первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» присутствовали 23 385 зрителей, сообщает пресс-служба РФС.

Игра прошла 5 марта на «ВТБ Арене» в Москве и завершилась разгромной победой бело-голубых со счетом 5:2. У «Динамо» дубль оформил Муми Нгамале, также по голу забили Давид Рикардо, Константин Тюкавин и Максим Осипенко. У «Спартака» отличились Манфред Угальде и Кристофер Мартинс.

Ответный матч команд в Кубке России состоится 18 марта на московской «Лукойл Арене».

Во втором полуфинале Пути РПЛ играют ЦСКА и «Краснодар». В первом матче победу одержали армейцы — 3:1.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max