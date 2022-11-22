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Федотов: «В серии пенальти вратарь «Урала» вытащил тогда, когда мы уже перехватили инициативу»

Мария Гусева
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал поражение от «Урала» (0:0, 4:5 по пенальти) в матче 5-го тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России.

«Очень хороший первый тайм в нашем исполнении. Мы доминировали, создавали моменты. В одном из эпизодов случилась игра рукой, но пенальти не последовал. Но и после этого у нас были предпосылки после фланговых атак забить гол. Справились с давлением «Урала», у соперника не было ни одного подхода к нашим воротам, — цитирует пресс-служба ЦСКА Федотова. — Во втором тайме «Урал» совершил пару ударов с позиций, с которых сложно забить гол. А у нас не было той четкости в комбинациях, после которых мы бы имели более ощутимые моменты. Тем не менее в незасчитанном голе мы не усмотрели какое-либо нарушение. Ну а в серии пенальти вратарь вытащил тогда, когда казалось, что мы уже перехватили инициативу».

Екатеринбургский клуб лидирует в турнирной таблице группы D, набрав 11 очков, армейцы с 10 очками располагаются на 2-й строчке.

В следующем матче ЦСКА сыграет против «Сочи» 26 ноября, а «Урал» в этот же день встретится с «Торпедо».

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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