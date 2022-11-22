Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал «СЭ» поражение армейцев в матче Кубка России от «Урала» (0:0, по пенальти 4:5).

«Ну зимой играть... Там же мороз, елки-палки: поле холодное, скользкое, противно играть, это не футбол. Это все Фурсенко нам устроил. Если говорить по игре, то у ЦСКА давно идет регресс, трудно им играть без нападающих: ни Чалов не тянет, ни Заболотный. Полузащита тоже сломалась. Думали, что взяли хороших игроков, а легионеры сдулись. Поняли, наверно, что здесь можно и дурака повалять, все равно такие же деньги получать будут, снизили требования к себе. Много причин сегодняшнего поражения, армейцам нужно снова ловить свою игру. Вроде и борются, но чего-то не хватает: может, мастерства, тактического мышления. Как говорится, начали за здравие, а закончили...» — сказал Пономарев «СЭ».

«Урал», набрав 11 очков, возглавил группу D, ЦСКА с 10 очками идет вторым.