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Судейство

Мажич заявил, что судья Сухой ошибочно не удалил игрока «Краснодара» Аугусто в кубковом матче с ЦСКА

Руслан Минаев

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич оценил эпизод в концовке первого матча полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром» (3:1).

Мажич считает, что главный арбитр Алексей Сухой должен был удалить хавбека «быков» Дугласа Аугусто за удар защитника армейцев Кирилла Данилова.

«Это наша ошибка. Этого никто не ожидал. У тебя есть идея ударить игрока — это агрессивное поведение, это красная карточка. [Решение по эпизоду?] - пенальти и красная карточка. Здесь гол и сейчас, как мы думаем, проверили быстро, не было ли там нарушения в атакующей фазе», — заявил Мажич в эфире «Матч Премьер».

Мажич добавил, что Сухой хорошо отработал матч между ЦСКА и «Краснодаром».

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Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Дуглас Аугусто
Милорад Мажич
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