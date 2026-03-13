ЭСК: арбитр Сухой правильно удалил Гонсалеса в кубковом матче ЦСКА — «Краснодар»

Экспертно-судейская комиссия РФС поддержала арбитра Алексея Сухого, который на 72-й минуте вынес второе предупреждение защитнику «Краснодара» Джованни Гонсалесу в матче с ЦСКА в FONBET Кубке России.

Первая игра полуфинала Пути РПЛ прошла 4 марта в Москве и завершилась победой армейцев со счетом 3:1.

«После чего он продолжил вести себя неспортивно по отношению к игроку ЦСКА Даниле Козлову, удерживал соперника, в результате чего Козлов упал на газон.

Джованни Гонсалес проявил неуважение к игре, и у судьи имелись веские основания вынести ему предупреждение за неспортивное поведение», — говорится в мотивировке ЭСК.

Решение комиссии принято большинством голосов.

Ответная игра между командами пройдет 17 марта в Краснодаре.

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