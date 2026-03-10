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10 марта, 21:10

Источник: КДК рассмотрит обвинения в расизме в адрес Кордобы 13 марта

Алина Савинова
Джон Кордоба и Жоау Батчи общаются с арбитром в матче Кубка России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Заседание КДК РФС, на котором будут рассмотрены обстоятельства первого матча полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА — «Краснодар» (3:1), состоится 13 марта, сообщает «РБ Спорт».

Игра команд прошла 4 марта на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. После матча несколько футболистов «Краснодара» заявили, что с трибун звучали расистские оскорбления в адрес их одноклубника Джона Кордобы. В рапорте комиссара матча Дмитрия Маринича этот факт был отражен со слов вратаря «быков» Станислава Агкацева и начальника команды Андрея Баркова. Впоследствии «Краснодар» обратился в КДК с просьбой рассмотреть данный инцидент.

Джон Кордоба и&nbsp;Жоао Виктор.«Вместо того чтобы обратить внимание на расизм, публикуется раздевалка». «Краснодар» пошел в КДК и ЭСК

В ЦСКА отметили, что клуб категорически осуждает любые проявления расизма и на фоне обвинений запустил внутреннее расследование. При этом в заявлении армейцев подчеркивалось, что поведение Кордобы на поле давно вызывает вопросы, и он является «мастером провокаций».

Ответный матч ЦСКА и «Краснодара» в Кубке России состоится во вторник, 17 марта, в Краснодаре.

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Источник: РБ Спорт
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Джон Кордоба
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ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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