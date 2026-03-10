Источник: КДК рассмотрит обвинения в расизме в адрес Кордобы 13 марта

Заседание КДК РФС, на котором будут рассмотрены обстоятельства первого матча полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА — «Краснодар» (3:1), состоится 13 марта, сообщает «РБ Спорт».

Игра команд прошла 4 марта на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. После матча несколько футболистов «Краснодара» заявили, что с трибун звучали расистские оскорбления в адрес их одноклубника Джона Кордобы. В рапорте комиссара матча Дмитрия Маринича этот факт был отражен со слов вратаря «быков» Станислава Агкацева и начальника команды Андрея Баркова. Впоследствии «Краснодар» обратился в КДК с просьбой рассмотреть данный инцидент.

В ЦСКА отметили, что клуб категорически осуждает любые проявления расизма и на фоне обвинений запустил внутреннее расследование. При этом в заявлении армейцев подчеркивалось, что поведение Кордобы на поле давно вызывает вопросы, и он является «мастером провокаций».

Ответный матч ЦСКА и «Краснодара» в Кубке России состоится во вторник, 17 марта, в Краснодаре.

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