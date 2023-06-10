Гладилин объяснил, почему считает ЦСКА фаворитом FONBET Кубка России

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин рассказал, почему считает, что шансы столичного ЦСКА в Суперфинале FONBET Кубка России больше, чем у «Краснодара».

«На Кубок шансы всегда примерно равные. Тут все зависит от подготовки, и немного удачи должно быть. Обычно кубковые матчи проходят напряженно и в борьбе. Соперники знают друг друга очень хорошо, играли ни один раз друг против друга. По составу команды равны. И в одной, и в другой команде есть и лидеры, и хорошие футболисты. ЦСКА — более опытная, более наигранная команда. Я считаю, что шансы у ЦСКА больше. У них опыта больше в таких матчах. Но для «Краснодара» есть мотивация — выиграть какой-то трофей, это большая мотивация. Там есть футболисты, которые могут решить исход игры. И вратарь хороший, и игроки атаки есть неплохие. Хорошие составы, и равная игра должна быть», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

Финальный матч FONBET Кубка России по футболу между «Краснодаром» и московским ЦСКА состоится 11 июня на стадионе «Лужники». Стартовый свисток главного арбитра встречи Владислава Безбородова прозвучит в 17:00 по московскому времени.