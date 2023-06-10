Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь / результаты Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 14:02

Гладилин объяснил, почему считает ЦСКА фаворитом FONBET Кубка России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин рассказал, почему считает, что шансы столичного ЦСКА в Суперфинале FONBET Кубка России больше, чем у «Краснодара».

«На Кубок шансы всегда примерно равные. Тут все зависит от подготовки, и немного удачи должно быть. Обычно кубковые матчи проходят напряженно и в борьбе. Соперники знают друг друга очень хорошо, играли ни один раз друг против друга. По составу команды равны. И в одной, и в другой команде есть и лидеры, и хорошие футболисты. ЦСКА — более опытная, более наигранная команда. Я считаю, что шансы у ЦСКА больше. У них опыта больше в таких матчах. Но для «Краснодара» есть мотивация — выиграть какой-то трофей, это большая мотивация. Там есть футболисты, которые могут решить исход игры. И вратарь хороший, и игроки атаки есть неплохие. Хорошие составы, и равная игра должна быть», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

Финальный матч FONBET Кубка России по футболу между «Краснодаром» и московским ЦСКА состоится 11 июня на стадионе «Лужники». Стартовый свисток главного арбитра встречи Владислава Безбородова прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/10/20640068.shtml
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
15-летняя Корнеева вышла в финал юниорского «Ролан Гаррос»
«Это было стихийное бедствие». Как Бекхэм изменил футбол в США и сделал возможным приглашение Месси
ВСУ понесли большие потери в живой силе и технике в боях под Марьинкой
Группировку ВСУ на запорожском направлении оценили в 100 тыс. боевиков
Акулья напасть: почему в Египте повторяются атаки хищников на туристов
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: FONBET Кубок России: финал ЦСКА — «Краснодар»
Масалитин поделился ожиданиями от матча суперфинала FONBET Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром»
Масалитин назвал сильные стороны ЦСКА и «Краснодара» перед Суперфиналом FONBET Кубка России
Газзаев: «Хочу, чтобы ЦСКА выиграл очередной Кубок России!»
Газзаев — о Суперфинале Кубка России: «Красоты футбола в таких матчах не бывает»
Синицин надеется, что «Краснодар» обыграет ЦСКА в финале FONBET Кубка России
Бабаев: «Призовые Кубка России — очень серьезное подспорье для бюджета»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Газзаев: «Хочу, чтобы ЦСКА выиграл очередной Кубок России!»

Масалитин назвал сильные стороны ЦСКА и «Краснодара» перед Суперфиналом FONBET Кубка России
Новости
RSS RSS
Все новости