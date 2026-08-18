РФС опубликовал расписание второй части группового турнира Пути РПЛ Кубка России
РФС утвердил календарь матчей 4-го, 5-го и 6-го туров группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2026/27.
4-й тур пройдет с 13 по 15 октября, 5-й — с 27 по 29 октября, 6-й — с 24 по 26 ноября.
Путь РПЛ. Групповой турнир
4-й тур
13 октября (вторник)
18.30. «Локомотив» — «Акрон»
20.45. «Краснодар» — «Факел»
14 октября (среда)
16.15. «Крылья Советов» — «Балтика»
18.30. «Динамо» (Махачкала) — «Зенит»
18.30. «Ахмат» — «Динамо» (Москва)
20.45. ЦСКА — «Ростов»
15 октября (четверг)
18.30. «Рубин» — «Оренбург»
20.45. «Родина» — «Спартак»
5-й тур
27 октября (вторник)
18.00. «Факел» — «Ахмат»
20.30. «Краснодар» — «Динамо» (Москва)
28 октября (среда)
16.00. «Оренбург» — «Родина»
18.15. «Ростов» — «Акрон»
20.30. «Спартак» — «Рубин»
29 октября (четверг)
17.00. «Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала)
19.30. ЦСКА — «Локомотив»
21.45. «Балтика» — «Зенит»
6-й тур
24 ноября (вторник)
17.00. «Акрон» — ЦСКА
19.30. «Зенит» — «Крылья Советов»
25 ноября (среда)
18.00. «Динамо» (Махачкала) — «Балтика»
18.00. «Ахмат» — «Краснодар»
20.30. «Рубин» — «Родина»
20.30. «Локомотив» — «Ростов»
26 ноября (четверг)
17.00. «Оренбург» — «Спартак»
19.30. «Динамо» (Москва) — «Факел»
В группе A играют «Спартак», «Рубин», «Оренбург» и «Родина», в группе В — «Краснодар», «Динамо» (Москва), «Ахмат» и «Факел». В группе С выступают «Зенит», «Балтика», «Крылья Советов» и «Динамо» (Махачкала), а в группе D — ЦСКА, «Локомотив», «Ростов» и «Акрон».
По итогам группового турнира в плей-офф выйдут команды, занявшие первые два места в каждой из групп Пути РПЛ. Команды, ставшие третьими, отправятся в путь регионов, а те, кто финиширует на четвертой строчке, покинут турнир.