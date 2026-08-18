РФС опубликовал расписание второй части группового турнира Пути РПЛ Кубка России

РФС утвердил календарь матчей 4-го, 5-го и 6-го туров группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2026/27.

4-й тур пройдет с 13 по 15 октября, 5-й — с 27 по 29 октября, 6-й — с 24 по 26 ноября.

Путь РПЛ. Групповой турнир

4-й тур

13 октября (вторник)

18.30. «Локомотив» — «Акрон»

20.45. «Краснодар» — «Факел»

14 октября (среда)

16.15. «Крылья Советов» — «Балтика»

18.30. «Динамо» (Махачкала) — «Зенит»

18.30. «Ахмат» — «Динамо» (Москва)

20.45. ЦСКА — «Ростов»

15 октября (четверг)

18.30. «Рубин» — «Оренбург»

20.45. «Родина» — «Спартак»

5-й тур

27 октября (вторник)

18.00. «Факел» — «Ахмат»

20.30. «Краснодар» — «Динамо» (Москва)

28 октября (среда)

16.00. «Оренбург» — «Родина»

18.15. «Ростов» — «Акрон»

20.30. «Спартак» — «Рубин»

29 октября (четверг)

17.00. «Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала)

19.30. ЦСКА — «Локомотив»

21.45. «Балтика» — «Зенит»

6-й тур

24 ноября (вторник)

17.00. «Акрон» — ЦСКА

19.30. «Зенит» — «Крылья Советов»

25 ноября (среда)

18.00. «Динамо» (Махачкала) — «Балтика»

18.00. «Ахмат» — «Краснодар»

20.30. «Рубин» — «Родина»

20.30. «Локомотив» — «Ростов»

26 ноября (четверг)

17.00. «Оренбург» — «Спартак»

19.30. «Динамо» (Москва) — «Факел»

В группе A играют «Спартак», «Рубин», «Оренбург» и «Родина», в группе В — «Краснодар», «Динамо» (Москва), «Ахмат» и «Факел». В группе С выступают «Зенит», «Балтика», «Крылья Советов» и «Динамо» (Махачкала), а в группе D — ЦСКА, «Локомотив», «Ростов» и «Акрон».

По итогам группового турнира в плей-офф выйдут команды, занявшие первые два места в каждой из групп Пути РПЛ. Команды, ставшие третьими, отправятся в путь регионов, а те, кто финиширует на четвертой строчке, покинут турнир.