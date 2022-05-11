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Сегодня, 22:01

Мележиков: «Шансы «Спартака» в финале Кубка? Будем бороться!»

Генеральный директор «Спартака» Мележиков прокомментировал выход команды в финал БЕТСИТИ Кубка России
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал выход команды в финал БЕТСИТИ Кубка России.

Сегодня, 11 мая «Спартак» дома обыграл «Енисей» (3:0) в полуфинале Кубка.

«Шансы в финале? Будем бороться!» — сказал Мележиков.

В финале Кубка России «Спартак» сыграет против «Динамо». Матч состоится 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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