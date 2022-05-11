Бывший игрок «Спартака» Динияр Билялетдинов в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу московского клуба над «Енисеем» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России (3:0).

«Если честно, думал, что у «Енисея» будет другая система игры, что они будут давать «Спартаку» меньше пространства. Многие атаки «Спартака» получались через передачи за спину защитников «Енисея». Тоже самое вчера было в матче «Динамо» и «Алании». Скоростные данные нападающих «Динамо» и «Спартака» существенно выше. И игра «Енисея», и игра «Алании» была слишком авантюрна», — сказал Билялетдинов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Бывший футболист красно-белых оценил предстоящий финал между «Спартаком» и «Динамо».

«В этом матче есть своя подоплека, связанная с 99-летием «Динамо» и 100-летием «Спартака». Жду хорошего матча. И та, и другая команда давно не выигрывала Кубок. Будет рубка. Надеюсь на хороший футбол с обилием интересных моментов», — добавил Билялетдинов.

Финал «Спартак» — «Динамо» пройдет в «Лужниках» 29 мая.