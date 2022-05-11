Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 22:01

Билялетдинов — о финале БЕТСИТИ Кубка России «Динамо» — «Спартак»: «Будет рубка»

Динияр Билялетдинов ждет хорошего матча в финале БЕТСИТИ Кубка России
Читать «СЭ» в

Бывший игрок «Спартака» Динияр Билялетдинов в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу московского клуба над «Енисеем» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России (3:0).

«Если честно, думал, что у «Енисея» будет другая система игры, что они будут давать «Спартаку» меньше пространства. Многие атаки «Спартака» получались через передачи за спину защитников «Енисея». Тоже самое вчера было в матче «Динамо» и «Алании». Скоростные данные нападающих «Динамо» и «Спартака» существенно выше. И игра «Енисея», и игра «Алании» была слишком авантюрна», — сказал Билялетдинов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Бывший футболист красно-белых оценил предстоящий финал между «Спартаком» и «Динамо».

«В этом матче есть своя подоплека, связанная с 99-летием «Динамо» и 100-летием «Спартака». Жду хорошего матча. И та, и другая команда давно не выигрывала Кубок. Будет рубка. Надеюсь на хороший футбол с обилием интересных моментов», — добавил Билялетдинов.

Финал «Спартак» — «Динамо» пройдет в «Лужниках» 29 мая.

Динияр Билялетдинов
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Что будет с организмом, если пить крафтовое пиво каждый день. Мнение эксперта
Клаудиньо, Агаларов и «никто». Эксперты выбрали лучшего футболиста уходящего сезона в РПЛ
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России: 1/2 финала
Промес: «Приятно, что финал БЕТСИТИ Кубка России будет с «Динамо». Болельщикам понравится такое завершение сезона»
Промес заявил, что хотел попасть на «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России
Каттани рассказал о ситуации с контрактом Бакаева
Игнатов прокомментировал победу «Спартака» над «Енисеем» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России
Умяров о финале Кубка с «Динамо»: «Это шанс спасти сезон, который мы попытаемся использовать»
Ваноли рассказал о состоянии травмированных игроков «Спартака»
Материалы сюжета: «Динамо» — «Спартак»: финал БЕТСИТИ Кубка России
Промес: «Приятно, что финал БЕТСИТИ Кубка России будет с «Динамо». Болельщикам понравится такое завершение сезона»
Промес заявил, что хотел попасть на «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России
Каттани рассказал о ситуации с контрактом Бакаева
Умяров о финале Кубка с «Динамо»: «Это шанс спасти сезон, который мы попытаемся использовать»
Чернов: «Думаю, в финале шансы у «Спартака» и «Динамо» — 50 на 50»
Квинси Промес признан лучшим футболистом полуфинала БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Енисей»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лещенко — о победе «Спартака»: «Жду праздника футбола в «Лужниках»

Мележиков: «Шансы «Спартака» в финале Кубка? Будем бороться!»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости