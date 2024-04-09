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Гаджиев: «Спартак» — действительно непредсказуемая команда»

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Российский тренер Гаджи Гаджиев оценил игру «Спартака» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Зенитом» (1:2).

«Спартак» действительно непредсказуем. Но что можно записать ему в актив, так это то, что команда провела неплохой матч с «Зенитом». Особенно стартовый отрезок, когда игроки «Спартака» прессинговали и вынудили «Зенит» всей командой обороняться половину тайма. У «Зенита» не все получалось не только потому, что ударная сила была в резерве, но и потому, что «Спартак» играл здорово», — приводит слова Гаджиева «Газета.Ru».

За «Зенит» дублем отметился Педро. В составе «Спартака» мяч забил Манфред Угальде.

Ответный матч между командами состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 17 апреля.

Источник: «Газета.Ru»
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гаджи Гаджиев
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