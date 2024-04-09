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Сегодня, 11:47

В «Ростове» недовольны итогами жеребьевки Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал, что недоволен календарем команды по итогам жеребьевки FONBET Кубка России.

- Я сам был в шоке, — начал Арутюнянц. — У нас выезд, перелет. Все прекрасно знают, что у нас большие проблемы с логистикой. Но ставят игры на второй-третий день. Ну, окей.

— Что в такой ситуации делать?

— Ничего: ехать, играть.

— Может стоило к кому-то обратится?

— Жеребьевка прошла. Что уже обращаться? — приводит слова Арутюнянца «РБ Спорт».

Ростов с 31 очком занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 22 матчей. В 23-м туре команда Валерия Карпина на своем поле сыграла вничью с «Сочи» (2:2).

14 апреля ростовчане на выезде сыграют против «Факела» в матче 24-го тура РПЛ. 17 апреля «Ростов» в гостях встретится с «Уралом» в матче первого этапа 1/2 финала пути регионов Кубка России.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
Кубок России
ФК Ростов
Арташес Арутюнянц
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