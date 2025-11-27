Футболисты «Динамо» и «Зенита» почтили память Симоняна перед матчем Кубка

Ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между московским «Динамо» и «Зенитом» начался с минуты молчания в память олимпийского чемпиона в составе сборной СССР по футболу Никиты Симоняна.

Игра проходит на «ВТБ Арене» в Москве. Футболисты обеих команд и судьи вышли на матч в футболках с изображением легенды «Спартака».

Сегодня, 27 ноября, с Симоняном простились на стадионе «Спартака» — «Лукойл Арене».

Симонян скончался 23 ноября на 100-м году жизни. Он является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов) и стал вместе с командой четырехкратным чемпионом СССР и двукратным победителем Кубка СССР. В тренерской карьере Симонян дважды выиграл чемпионат СССР с красно-белыми и трижды победил в Кубке СССР. Во главе «Арарата» он становился чемпионом СССР и обладателем Кубка страны. Симонян также возглавлял сборную СССР и одесский «Черноморец».