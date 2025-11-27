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27 ноября 2025, 20:35

Титов — о победах в Кубке России: «Ценны оба выигранных трофея, каждый финал для меня был как последний»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов в рамках организованного РФС трофи-тура FONBET Кубка России вспомнил для «СЭ» о выигранных Кубках страны.

«Каждый финал, он как последний. В 1996 году мы тоже играли в финале, но проиграли, к сожалению. Это цель любого футболиста — что-то выиграть. Есть личные достижения, а есть командные. Футбол — это командный вид спорта. Поэтому для меня каждый кубок — это ценно, потому что это выигрывала именно команда», — сказал Титов «СЭ».

Титов дважды выигрывал Кубок России в составе «Спартака» — в сезонах-1997/98 и 2002/03.
Всего за красно-белых полузащитник провел 444 матча, забил 105 мячей и отдал 87 голевых передач.

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Егор Титов
Кубок России
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